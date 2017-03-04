Van’da her türlü gösteri ve yürüyüş 30 gün boyunca yasaklandı

Van Valiliği, kentte 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre Valilik, karar gerekçe olarak il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunmasını gösterdi.

Açıklama şöyle: “2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van il merkezi ve ilçelerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 05.03.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 05.03.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır.”