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Yaramazlara biraz batar!

Van’da sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

Van belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya atık yemek ve mama bırakıyor.

Fotoğraf: DHA

Ayrıca belediyeye ait hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinden de günlük 100 kilogram mama, kentin 18 farklı noktadaki besleme odaklarına ve Sıhke Gölü civarında hayvanseverler tarafından yapılan derme çatma kulübelere bırakılıyor.

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‘Her şeyi belediyeden beklememek lazım’

Hayvansever İsa Baran, kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan ekiplere teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu sayede sokak hayvanları aç kalmıyor. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor. Sadece beslenmeleri değil, hayvanların tüm ihtiyaçları düşünülüyor. Ancak her şeyi de belediyelerden beklememek lazım. Bizlerin de bu noktada daha duyarlı davranması gerekir.”

‘İsrafın da önüne geçiliyor’

Belediye çalışanı Cüneyt Yakut ise şöyle konuştu: “Büyükşehir belediyesinin yaptığı bu faaliyetle israfın da önüne geçiliyor. Çünkü bu yemekleri günlük olarak hayvanlara vermediğimizde çöpe gidiyor. Bizler günlük olarak bu yemeklerin yanı sıra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizden aldığımız yem ve mamaları odak dediğimiz noktalara bırakıyoruz. Bu sayede hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz.”

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