Van’da sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları iki kat arttı: Seyahat izni isteyen var

Van’da, Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde, 112 acil servis çağrıları normalin iki katına çıkıyor.

Fotoğraf: DHA

Normal zamanlarda Van 112 acil çağrı merkezine günde 3 bin civarında çağrı yapılırken, yasak günlerinde bu sayı iki katına çıkarak yaklaşık 6 bine ulaşıyor.

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Vatandaşlar özellikle eczanelerden ilaç talepleri, yardımlarla ilgili talepler ve seyahat izni gibi farklı konularda 112’yi arayınca merkezde büyük bir yoğunluğa neden olarak, acil ulaşılması gereken hastalara ulaşılmasını engelliyor.

İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde seyahat izni için veya vatandaşın herhangi bir ihtiyacını gidermek için arıyorlar. Çağrı sayılarımız sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 3 bin civarında. Vaka sayımızda buna bağlı olarak 300-400 civarında seyretmekteyken, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çağrı sayılarımız iki katına çıkıyor. Şunu söyleyelim böyle bir izin yetkimiz yok. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını talep ediyoruz. Sadece acil sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olabiliriz.”