Van’da sivil araca saldırı: İki işçi hayatını kaybetti, sekiz işçi yaralandı

Van’ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda iki işçi hayatını kaybetti, sekiz işçi yaralandı.

Van Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “İlimiz Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir.

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Saldırıda araçta bulunan iki işçi şehit olurken, sekiz işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Şehit işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz.“

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Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”