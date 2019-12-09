Van’da Muradiye ve Özalp belediye başkan ve eş başkanları tutuklandı

Van’da 6 Aralık’ta polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP’li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Örenci, ‘terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak’ suçundan tutuklanırken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Muradiye eş başkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, mazbatalarını aldıkları 4 Nisan’da. Fotoğraf: WanHaber

Van’da HDP’li Muradiye belediye eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan, Özalp belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Örenci ve Başkale Belediye Eş Başkanı Erkan Acar, ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alınmıştı.

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Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP’li eski Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Örenci ‘terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak’ suçundan tutuklanırken, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar ile Muradiye Belediyesi eşbaşkanı Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.