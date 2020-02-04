Van’da minibüs, yolcularıyla birlikte çığ altında kaldı; beş yolcu kurtarıldı

Van- Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Minibüsün içinde 10’dan fazla yolcu olduğu bildiriliyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, minibüse ulaşıldığını ve içinden beş yolcunun kurtarıldığını açıkladı. Bilmez, kurtarılan yolcuların hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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Fotoğraflar: DHA

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında, saat 17:00 sıralarında çığ düşmesi sonucu kar küreme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında alan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulurken, tonlarca karın altında kalan ve içerisinde 10’dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüste bulunanların kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler ile çevre köylerden gelenler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Bahçesaray’a 25 kilometre mesafedeki Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

Çığ felaketinden kendi imkanları ile kurtulan Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, “Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi” dedi.

Olay yerine ulaşan ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10’dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarfediyor.