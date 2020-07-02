Van’da kaybolan iki yaşındaki Melek’i arama çalışmaları devam ediyor

Van’ın Erciş ilçesinde dün evin önünden geçen çayda kaybolduğu öne sürülen iki yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Yeşilova Mahallesi’nde sekiz çocuk babası Yücel Memiş, iki yaşındaki kızı Melek’ten haber alamayınca polise başvurdu.

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Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine il emniyet müdürlüğünden su altı arama kurtarma ekibi istedi.

Dün olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde arama yaparken dalgıç polisler de çayın zemininde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Melek Memiş’in amcası Hüseyin Memiş, gazetecilere dün yaptığı açıklamada, yeğeninin evin önündeki bahçede kardeşleri ile oyun oynadığını söylemişti. Eve gelen kardeşlerin arasında Melek’i göremediğini belirten Memiş, şöyle konuşmuştu: ”Melek’in evde olmadığını fark edince aramaya çıktık. Uzun bir süre aradık ama sonuç alamadık. Bunun üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verdik. Bizim evin yanında çay akıyor, çaya düşme ihtimali var. O nedenle suda arama yapılıyor.”