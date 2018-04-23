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Yaramazlara biraz batar!

Van’da iş cinayeti: 15 yaşındaki çocuk çalıştığı inşaatta akıma kapılarak can verdi

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Van’da inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Karşıyaka mahallesindeki inşaat halindeki binanın üçüncü katında çalışan 15 yaşındaki Kadir Kara, bugün saat 13.30 sıralarında inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

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Babası Hasan Kara ve bir işçi çocuğu kurtarmaya çalıştı. Ancak onlar da akıma kapıldı. Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Kara ve diğer işçi Lokman Hekim Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan baba Kara hayatını kaybetti. Diğer işçinin Yetişir’in tedavisi devam ediyor.

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