Van’da İran sınırına sahra hastanesi yapılıyor

Sınır komşusu İran’da corana virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine Van’da tedbirler yoğunlaştırıldı. İran’dan Türkiye’ye gelecek Türk vatandaşları, giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’na kurulacak sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.
Sağlık Bakanlığı’nın kararının ardından ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur bugün yaptığı basın toplantısında corona virüsünden ölenlerin sayısının 19’a, vaka sayısının ise 139’a yükseldiğini açıklamıştı.