Van’da iki kişi köpeği silahla yaralayıp kaçtı

Van’da iki şüpheli, bir köpeği silahla yaralayarak kaçtı. Şüphelilerin yakalanması polis çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

İl emniyet müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde müstakil bir binanın bahçesinde elinde silah ve fener olan bir kişinin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, binanın çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda elinde uzun namlulu silah ve el feneri bulunan iki kişinin dere yatağına doğru gittikleri görüldü.

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Polisin dere yatağındaki araştırmasında kan izine rastlandı. Kan izini takip eden ekipler, dere yatağında yaralı bir köpeğin olduğunu fark etti.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, Büyükşehir belediyesi hayvan barınağındaki veterinerlere haber verdi. Veteriner hekimler, köpeği hayvan barınağına götürerek tedaviye aldı.