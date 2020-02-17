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Yaramazlara biraz batar!

Van’da iki dakika arayla iki deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde, iki dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Van ve Hakkari’den de hissedilen depremler kısa süreli endişe yarattı.  

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 23:16’da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23:18’de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. 

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İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu. Kandilli’ye göre ilk deprem Agartı’da, ikinci deprem ise Mollakasım’da meydana geldi.

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