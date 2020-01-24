Van’da hastane girişindeki çatı çöktü: Dokuz yaralı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin girişindeki camekanlı bölümün çatısı, düşen kar kütleleri nedeniyle çöktü. Olayda yedisi hafif, dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü girişinde meydana geldi.

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Hastane binasının çatısında biriken kar kütleleri bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düştü.

Yaralılar, hastane personeli tarafından acil servise kaldırılarak tedaviye alındı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaralılardan yedisinin durumunun hafif olduğunu, ikisinin ise kafalarında yara olduğunu ancak durumlarının ağır olmadığı bilgisini paylaştı.

