Van’da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Van’da gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları 10 gün boyunca yasaklandı.
Kararın, ‘Eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, can ve mal güvenliklerini sağlamak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi’ gerekçeleriyle alındığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle: “19/05/2019 tarihinden geçerli 28.05.2019 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır.”