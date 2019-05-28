Van’da gösteri ve yürüyüş yasağı 15 gün uzatıldı

Van genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Şehirde 18 Mayıs tarihinde de 10 gün boyunca geçerli olmak üzere aynı yasak yürürlüğe sokulmuştu.

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Valilikten yapılan açıklamada yasak için şu gerekçeler öne sürüldü: “Vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak, özgürlük ve genel asayişin korunmasıyla şiddet olaylarının önlenmesi.”