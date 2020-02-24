Van’da depremde yıkılan evde eşini ve üç çocuğunu kaybetti

İran’da meydana gelen deprem nedeniyle Van’da evi yıkılan, eşi ve üç çocuğunu kaybeden Nebahat Fırat’ın, depremden hemen önce çamaşır asmaya çıktığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

İran’ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde dün sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van’ın köylerinde yaşayan ve kerpiç evleri yıkılan dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

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Ölenlerin sekizi, Van’ın Özpınar köyünde yaşıyordu. Köyde 21 kişi de yaralandı. Fırat ailesinden 40 yaşındaki baba Reis, yedi yaşındaki Fatma, altı yaşındaki Muhammet ve sekiz aylık bebek hayatını kaybetti.

Anne Nebahat Fırat’ın deprem sırasında dışarıda olduğu öğrenildi. Eşi ve çocuklarının ölüm haberini alan kadın, gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Kadının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Depremde evin enkazında kalmaktan tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Nebahat Fırat, “Mahallemizde sekiz kişi hayatını kaybetti. Bunlardan üçü benim çocuklarım, biri de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah’ım, sen bana yardım” dedi.