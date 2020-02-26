Van’da ‘corona’ endişesiyle maske fiyatları yüzde 150 arttı

Van’da ‘corona’dan korunmak amacıyla kullanılan maskelere talebin artması üzerine fiyat yüzde 150 arttı.

Fotoğraf: Reuters

İran’ın sınır şehri Kum’da ‘corona’ salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya çıkmasıyla Van’da tıbbi maskeye talep arttı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre seyyar satılmaya başlayan maskelerden tek kullanımlıkların fiyatı 2 liradan 5 liraya, filtreli ve bir hafta kullanılabildiği söylenen maskelerin fiyatı ise 10 liradan 20 liraya çıktı.

Van-Bitlis-Hakkari Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baransel, ‘kişisel hijyene önem gösterilmesi gerektiğini’ belirterek şöyle konuştu: “Önlemlerden bir tanesi maske takmak. Yapmamız gereken önlem almaktır. Şu an ülkede tespit edilen vaka yok. Kişisel hijyene önem göstermemiz gerekiyor. Toplu alanlarda maske şart değil; ama bu bir hijyendir. İnsanların yapması gereken, işi ciddiye almak ve sakin olmak.”

‘Biz de mecburen daha yüksekten satıyoruz’

Maske fiyatındaki artışlara da değinen Baransel, şöyle devam etti: “Bu kadar talep edilen bir ürünün bir de fiyat noktası var. Halkın buna dönük bazen haklı serzenişleri oluyor; ancak şunu da düşünmek lazım. Bu yaratılan atmosferde herkes bir maskeye sardı. Hiçbir eczanenin elinde bu kadar yüklü bir maske stoku olamaz. Dolayısıyla biz de şu an maskeyi dışarıda tedarik ediyoruz. Talebe bağlı olan artışlar maalesef çok üzülerek söylüyorum nihai satıcı olarak bize de yansıdı. Biz de kullanıcı olan müşterilerimize mecburen daha yüksekten satıyoruz.”

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Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 766

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı tespit edilen 11 eyalette dün halka sokağa çıkmama çağrısı yapmıştı. Öte yandan, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İraj Harirçi’de Covid-19 hastalığı tespit edilmiş ve kendisi karantinaya alınmıştı.

Türkiye İran’da virüsten kaynaklı ölümlerin artması sebebiyle sınır kapısını kapatmış, tren seferlerini durdurmuş ve Tahran hariç diğer bölgelerden uçuşları askıya almıştı.

Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 2 bin 766 olurken vaka sayısı 81 bin 175’e çıktı.