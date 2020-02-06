Van’da çığ felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 47 kişi hastanede tedavi altına alınırken, geride kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

4 Şubat akşamı saat 17:00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste beş kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yedi kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün çığ altında kalan iki kişiyi aramak için giden ekibin üzerine çığ düşmesi sonrası hayatını kaybedenlerden biri astsubay, 10’u uzman çavuş olmak üzere toplamda 11’inin jandarma, 8’inin güvenlik korucusu, ikisinin karayolları çalışanı, üçünün itfaiye personeli, birinin Turkcell çalışanı ve diğerlerinin de akrabalarını kurtarmaya gelen sivil vatandaşlar olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı sayısının 75 olduğunu açıklarken, çalışmalarda 60’dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Çığ altında kalan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar kurtarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçağın 75 kişilik AFAD ve Jandarma ekibini, teçhizatlarıyla birlikte Van’a götüreceği belirtildi.

CHP dün beş milletvekilini gelişmeleri takip etmek üzere Bahçesaray’a gönderdi.