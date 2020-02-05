Van’da çığ felaketi: 31 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 30 kişiye ulaşıldı, geri kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saat 17:00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste beş kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yedi kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

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Bugün, çığ altında kalan iki kişiyi aramak için giden ekibin üzerine çığ düşmesi sonrası hayatını kaybedenlerden sekizi Jandarma, üçü köy korucusu, üçü itfaiyeci ve 12’si sivil.

Çığ altında kalan Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çığ altından kurtarılan 29 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçağın 75 kişilik AFAD ve Jandarma ekibini, teçhizatlarıyla birlikte Van’a götüreceği belirtildi.

CHP, beş milletvekilini gelişmeleri takip etmek üzere Bahçesaray’a gönderdi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı” dedi.