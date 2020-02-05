Van’da çığ altında kalanları arayan ekibin üstüne çığ düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü, 11 kişi hayatını kaybetti. 30 kişiye ulaşıldı, geri kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saat 17:00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste beş kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yedi kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

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Minibüste olduğu düşünülen iki kişiyi kurtarma çalışmaları sabah saatlerinden itibaren sürdürülürken, arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. İlk bilgilere göre bazı kişilerin araçlarla beraber çığ altında kaldığı bildirildi.

Çığ altından kurtarılan Cumhurbaşkanı başdanışmanı hastaneye kaldırılırken, AFAD İl Müdürü Osman Uçar hala çığ altında.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı” dedi.