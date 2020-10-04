Van’da bir minibüste 72 sığınmacı: İkisi havasızlık nedeniyle hayatını kaybetmiş

Van’da durdurulan bir minibüsteki sığınmacılardan ikisinin havasızlık ve aşırı kalabalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasına göre jandarma ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı – Bostaniçi mahalleleri güzergahında bir minibüsü durdurarak arama yaptı.

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Açıklamada şu bilgi verildi: “Minibüste ikisi havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, iki Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler Ç.Ö, Ş.H, H.Ö. ile üç araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır.”