Van’da bir mahalleye daha ‘corona’ karantinası

Van’ın Saray ilçesine bağlı Kazlıgöl (Xocîk) Mahallesi’nde bir evde yaşayan üç kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine, mahalle karantinaya alındı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, virüsün İstanbul’dan giden bir kişiden bulaştığı ve ‘corona‘ teşhisi konulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Kent genelinde Başkale ilçesinde Albayrak ve Örmetaş mahalleleri ile Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesinde Günbaşı ve Umut mahalleleri ile Üzengi mezrası, Özalp ilçesinde Eğribelen Mahallesi, İpekyolu ilçesinde Ortanca, Karakoç, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri ile Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi’nden dört sokak, Cevdet Paşa Mahallesi’nde bir apartman, Selimbey Mahallesi’nde bir apartman ve bir sokak karantinada tutuluyor.