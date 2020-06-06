Van’da, bir ailenin taziye çadırı nedeniyle 44, şoförün karantinayı ihlal etmesi nedeniyle 15 vaka

Van’ın Edremit ilçesinde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırının neden olduğu vaka sayısı 35’ten 44’e, bir otobüs firmasında çalışan şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Kentteki vaka sayılarına dair açıklama valilikten geldi. , kent genelindeki corona virüsü vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı.

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Eminpaşa Mahallesi’ndeki taziye ziyaretleriyle ilgili filyasyon çalışması yapan ekiplerin çalışması sonucunda Eminpaşa Mahallesi’nde 15, Bakımlı Mahallesi’nde üç, İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesi’nde üç, Yenimahalle’de bir, Karpuzalanı Mahallesi’nde bir, Vali Mithetbey Mahallesi’nde dört, Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde yedi, Gevaş ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde iki, Tuşba ilçesi Gendelova Mahallesi’nde sekiz kişide Covid-19 tespit edildi.

Otobüs firmasında çalışan şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi’nde 10, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde üç, Serhat Mahallesi’nde bir, Vali Mithatbey Mahallesi’nde bir kişinin testleri pozitif çıktı.

Bu arada, Çaldıran ilçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aynı aileden dokuz kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Açıklamaya göre kentteki toplam vaka sayısı 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısı 460, tedbir amaçlı karantina altına alınanların sayısı 73 bin, karantinası devam eden kişi sayısı ise 19 bin olduğu belirtildi. 10 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.