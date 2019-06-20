Van’da beş çevreci öğretmen okul bahçesine pet şişeden duvar ördü

Van’ın Erciş ilçesindeki farklı okullarda görev yapan beş öğretmen, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde çevre bilincine dikkat çekmek için bir ilkokulun bahçesine pet şişelerden duvar ördü.

Fotoğraf: DHA

Derekent İlkokulu’nda görev yapan Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu’nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu’nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı.

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İlçe kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe milli eğitim müdürünün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılırken, içine kum doldurulan 10 bini de ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Derekent İlkokulu’nun yarısı taştan örülü olan bahçe duvarlarını tamamlamak için kullanıldı.

Derekent İlkokulu’nda görevli olan Yusuf Aktaş şunları söyledi: “Bu okulda 39 öğrenci var. Okulumuzun bahçe duvarı yarısına kadar taşlarla yapılmıştı. Geriye kalan diğer yarısını petlerle yapmak için onay alındıktan sonra, 100 bin pet şişe topladık ve bu şişelerin 10 bin tanesini okulumuzun duvarımızda kullandık .”