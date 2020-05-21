Van’da bayram alışverişine çıkanlar ikinci el pazarına akın etti

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde kurulan ikinci el giysi pazarı, kentte bayram yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerlerden birine dönüştü.

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, dar gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazarda, giysiler 30 ile 40 lira arasında satılıyor.

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Müşteriler derinleşen ekonomik kriz ve corona virüsü salgını nedeniyle aylardır işsiz olduklarını anlattı.

‘Kaygılıyım ama mecburum’

Yıllardır inşaatlarda çalışan Şabettin Demirtosun, parası yetmediği için çocuklarına ikinci el giysi almak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi: “Hastalıktan dolayı zor dönemler yaşanıyor. Çocuklarıma bayramlık elbise almaya geldim. Sıfır elbiseler çok pahalı olduğu için ikinci el giysi alacağım. İkinci el elbise almaktan da korkuyorum. Acaba kim denemiş, kim ellemiş diye kaygılıyım. Sıfır bir üst almaya kalksan 200 liradan aşağı değil. O yüzden buradan elbise alıyorum. Altı çocuğum var herhangi bir gelirim yok.”

‘1000 lira neye yeter’

Salgın süresince çalışmadığını ve şimdiye kadar 1000 lira destek aldığını dile getiren Demirtosun, “Bu parayla kira mı ödeyeceğim, fatura mı yatıracağım, çocuklarıma gıda mı alacağım? Bu para neye yetecek ki. Bir teneke yağ ya da bir torba şeker nereden bakarsan 125 lira olmuş” diye konuştu.

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‘İnsanlar fakirleşti’

45 yıldır ikinci el giysi satan Zeynal Mercal ise hiçbir dönem bu denli yoğunluğun yaşanmadığını söyledi.

Söz konusu yoğunluğun, ülkede derinleşen ekonomik kriz ve salgından bağımsız olmadığına işaret eden Mercal şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik sıkıntılardan dolayı insanlar ikinci el elbise alıyor. İnsanların maddi durumu olsa ikinci el elbiseleri kimse almaz. Salgın hastalıktan dolayı durumu olmayan yurttaşlar iyice fakirleşti. Devletin görevi yurttaşlarına bakmaktır. Devlet dediğimiz şey biziz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Vergilerimizle devlet ayakta duruyor. Şu an eğer biz zor bir dönem yaşıyorsak, devlettin bunu görmesi ve yardım etmesi lazım. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir.”