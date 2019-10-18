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Yaramazlara biraz batar!

Van’da askeri araca silahlı saldırı: Bir asker hayatını kaybetti

Van’ın Çaldıran ilçesinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK’lılarca açılan ateş sonucu bir uzman çavuş hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yaralı askerler helikopterle Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi: “Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte bir askerimiz şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir.”

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