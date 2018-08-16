Van’da AKP heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: Beş ölü, 12 yaralı

Van’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AKP üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu beş kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi.

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Ankara’da 18 Ağustos tarihinde yapılacak olan AKP 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılmak üzere bu akşam saatlerinde Van’dan yola çıkan AKP’lileri taşıyan otobüs, iddiaya göre karşı yönden gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile çarpıştı. Görgü tanıkları otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra otobüsle çarpıştığı belirtti.

Çarpaşmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları belirtilen dört kişi yaşamını yitirdi.

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Otobüste bulunan AKP üyelerinin bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel Lokman Hekim Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın ardından yaralıların bulunduğu hastanelere partililer akın etti.