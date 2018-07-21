Van’da acil serviste hasta yakınlarından doktora yumruklu saldırı

Van Erciş Devlet Hastanesi’nin acil servisinde çalışan 26 yaşındaki pratisyen hekim V.A.T., hasta yakınları tarafından darp edildi.

Doktor, Erciş Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Doktor, karakoldaki anlatımına göre, 21 Temmuz’da saat 01.30 sıralarında acil servisteki nöbetinde hastaları muayene ediyordu.

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Bir epilepsi hastası, yakınları tarafından acile götürüldü. Doktor V.A.T., hastayı muayene ettikten sonra erkek müşahade odasına yatırdı. Doktor diğer hastalarla ilgilenmeye başladı.

İddiaya göre epilepsi hastasının yakını, doktorun yanına giderek “Bu epilepsi hastası değil, hastamıza bak” diye bağırdı. Doktor ise kendisine bağırmamaları gerektiğini söyledi. Bu sırada bir diğer hasta yakını doktorun kolundan çekerek “Bizim hastamıza neden bakmıyorsun, gel lan bak” dedi.

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‘Yumruk attı’

V.A.T., hastaya bakmaya giderken, kendisine böyle davranıldığı için “Hastanıza bakmıyorum” dediğini anlattı. Ancak doktor, hastaya bakmak için müşahade odasına yürüdüğü sırada bir hasta yakınının kendisine yumruk attığını söyledi.

V.A.T., hasta yakınlarının kavga sırasında kendisiyle birlikte iki hemşiri de darp ettiğini ifade etti. Hastayı kontrol eden doktor, daha sonra durumu polise bildirdi.

Doktor, hakarete de uğradığını belirterek beş hasta yakınından şikayetçi oldu.

Diken’in ulaştığı doktor, kendisinin ve saldırıya uğrayan iki sağlık görevlisinin darp raporu aldığını bildirdi.