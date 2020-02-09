Van’da 765 yerleşim yerinin yolu kapandı; çığ bölgesinde çalışma yapılamıyor

Van’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van-Bahçesaray yolundaki çığ bölgesinde ise arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor.

Fotoğraflar: DHA

Kent merkezinde 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Kent genelinde kapanan 415 mahalle ve 350 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri çalışmaları sürdürüyor.

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Çığ bölgesinde çalışmalar bugün de durduruldu

4 Şubat akşamı saat 17:00 sıralarında Van- Bahçesaray yolunda üzerine çığ düşen minibüste beş kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yedi kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Çığ düşen alanda çalışan arama kurtarma ekipleri

Van-Bahçesaray ve Çatak yolu, olumsuz hava koşulları ve can güvenliği nedeniyle valilik kararıyla araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgede bugün de çalışma yapılmayacağı, hava koşullarının düzelmesi halinde teknik heyetin bölgede inceleme yapacağı belirtildi.