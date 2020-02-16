Van’da 4.7’lik deprem: Çevre kentlerde de hissedildi, vatandaş sokağa çıktı

Van’ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde bu akşam çevre kentlerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

Kandilli Rasathanesi’ne göre deprem, saat 21:02’de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

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AFAD, depremin merkez üssü İran’ın Hoy şehri olmak üzere 4.6 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti. Derinliğin ise 7.2 kilometre olduğu belirtildi.

Van’da ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. DHA, ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir yıkıma yol açmadığını bildirdi.