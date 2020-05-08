Van valisi: Normalleşme sürecini ötelemek zorunda kalacağız

Van’da corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 51’e yükseldi. Vali Mehmet Emin Bilmez, “Normalleşme süreci için atacağımız adımları ötelemek zorunda kalacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre, Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda Van’ın sağlık durumu ve yapılması planlananlar masaya yatırıldı.

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Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van’da bazı yurttaşların ‘tedbirsiz ve sorumsuzca’ davranmalarının normalleşme gidişatını engellediğini söyledi.

Yaşanan vaka artışlarının ardından durumu değerlendiren Bilmez şunları söyledi: “Bu vakalar toplum sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Bundan dolayı normalleşme süreci için atacağımız adımları ötelemek zorunda kalacağız. Bu vatandaşlarımız sadece kendi sağlıklarını değil, toplumun sağlığını da tehlikeye atıyorlar.”