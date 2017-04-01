Van Persie’nin golü ‘istifa’ tezahüratıyla geldi: Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe puanını 47’ye yükseltti 

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Karabükspor’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan maçta sarı-lacivertlilerin tek golü, deplasman tribününde ‘yönetim istifa’ tezahüratının başladığı 84’ünü dakikada Robin van Persie’den geldi.

11’inci haftada oynanan Galatasaray derbisinden bu yana ligdeki ilk golünü atan Hollandalı oyuncu, kariyerinin en uzun gol atamama serisini de sonlandırmış oldu.

Bu sonuçla puanını 47’ye çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken, ev sahibi Karabükspor 34 puanda kaldı.

Volkan Şen 68’de girdi, 78’de çıktı

Fenerbahçe’de 68’nci dakikada oyuna giren Volkan Şen, geçirdiği hafif sakatlığın ardından devam edebileceğini söylemesine karşın 78’nci dakikada teknik direktör Dirk Advocaat tarafından oyundan alındı.