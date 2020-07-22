Van kahvaltısına coğrafi işaret belgesi verildi

Van’ın meşhur otlu peynirinin ardından kahvaltısına da ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ verildi.

Fotoğraf: DHA

Van yöresine özgü 20 farklı ürünle, hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltı için iki yıl önce, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaatta bulundu.

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YYÜ eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, tescil için yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirterek şunları söyledi: “Rektörlük görevim esnasında başvurusunu yaptığımız ve sıkı bir şekilde takip ettiğim Van kahvaltısı coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz...

Prof.Dr Elvan Ocak’ın sunduğu Van Gül reçeli de coğrafi işaret almıştır. Van’ımız için hayırlı olsun. Çok mutluyum. Ayrıca Van kahvaltısının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasında katkıları olanlara teşekkür ediyorum.”