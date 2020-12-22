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Yaramazlara biraz batar!

Van Gölü’ndeki tekne faciası: 12 sanık hakkında 38 yıl altışar ay hapis istemi

Van Gölü’nde 61 sığınmacının yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında altısı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl altışar ay hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

AA’nın haberine göre Van başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında, sığınmacıları taşıyan ‘Akbaş’ isimli teknenin 27 Haziran’da batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. 

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Soruşturma kapsamında altısı tutuklu 12 şüpheli hakkında ‘nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. 

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl altışar ay hapis cezası istendi.

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