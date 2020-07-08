Van Gölü’nde kaybolan teknenin enkazı 106 metre derinlikte tespit edildi

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında teknenin yeri tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Yabancı uyruklu olduğu sanılan bir kişinin daha bugün cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

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Van Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Van Gölü’nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne, Çarpanak açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştur. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.”

Dört kişi tutuklanmıştı

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde tekneyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

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Gözaltına alınan dört kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 55 ila 60 sığınmacı bulunduğunu söylemişti.