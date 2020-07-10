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Yaramazlara biraz batar!

Van Gölü’nde kaybolan tekne: Üç cansız bedene ulaşıldı; can kaybı 19’a yükseldi

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 19’a yükseldi.

Fotoğraf: AA

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde tekneyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Batan geminin enkazının yeri iki gün önce 106 metre derinlikte tespit edilmişti.

Devam eden çalışmalarda bu sabah üç kişinin cansız bedenine ulaşılmış, sayı 16’ya çıkmıştı.

Gözaltına alınan dört kişi tutuklanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 55 ila 60 sığınmacı bulunduğunu söylemişti.

Van Gölü’nde kaybolan teknenin enkazı 106 metre derinlikte tespit edildi

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