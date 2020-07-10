Van Gölü’nde kaybolan tekne: Üç cansız bedene ulaşıldı; can kaybı 19’a yükseldi

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaları eleştiren AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, “Bu kadar suç ve suçlunun olduğu bir yerde her şeyin suçlusu bir sözleşmeymiş gibi algılamak ve algılatmak hangi oyunun/algının ürünü?” dedi.