Van Gölü’nde kaybolan tekne: Üç cansız bedene ulaşıldı; can kaybı 16’ya yükseldi

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında üç kşinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 16’ya yükseldi.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde tekneyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Batan geminin enkazının yeri iki gün önce 106 metre derinlikte tespit edilmişti.
Gözaltına alınan dört kişi tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 55 ila 60 sığınmacı bulunduğunu söylemişti.