Van Gölü’nde kaybolan sığınmacı teknesi: İki kişinin daha cansız bedeni bulundu

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında iki kişinin daha cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nden Van Gölü’ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 55 ila 60 sığınmacı bulunduğunu söylemişti.

Van Gölü yüzeyinde Jandarma, JAK, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Deniz Kuvvetleri’nden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalarda, dört sonar ve dört ROW cihazıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

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Van Gölü’nün tamamında yapılan arama çalışmalarında ROW cihazlarıyla 200 metre derinliğe kadar inen ekipler, dünden bu yana iki kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Şu ana kadar 11 kişinin cesedi bulundu ancak tekneye dair bir ize rastlanmadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle suyun bulanık olmasının arama çalışmalarını olumsuz etkilediği, cihazların net görüntü alamadığı bildirildi.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde tekneleriyle 27 Haziran’da Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan dört kişi tutuklanmıştı.