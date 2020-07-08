Diken

Yaramazlara biraz batar!

Van Gölü’nde kaybolan tekne: Bir cansız beden daha bulundu, ölü sayısı 13’e çıktı

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu olduğu sanılan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde tekneyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Reklam

Bunun üzerine il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

Gözaltına alınan dört kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 55 ila 60 sığınmacı bulunduğunu söylemişti.

Reklam

Van Gölü’nde kaybolan sığınmacı teknesi: İki kişinin daha cansız bedeni bulundu

Van Gölü’nde kaybolan sığınmacı teknesi: Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Van Gölü’nde kaybolan tekne: Altı ölü, 11 gözaltı; 50’ye yakın sığınmacı aranıyor

SON HABERLER

Rabia Naz’ın şüpheli ölümü: Meclis raporuna CHP ve HDP’den muhalefet şerhi

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu raporunu mayıs ayında hazırlamıştı. Raporda, Rabia Naz’ın ölümünün kuvvetle muhtemel olarak yaşadığı binanın çatısından yan tarafta bulunan fındık bahçesine düşmesiyle gerçekleşmiş olabileceği belirtilmişti.

DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye ulaşmadık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla corona virüsü vakası rapor edildiğini belirterek, “Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...