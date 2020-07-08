Van Gölü’nde kaybolan tekne: Bir cansız beden daha bulundu, ölü sayısı 13’e çıktı

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu olduğu sanılan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde tekneyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Bunun üzerine il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

Gözaltına alınan dört kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teknede 55 ila 60 sığınmacı bulunduğunu söylemişti.