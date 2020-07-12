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Yaramazlara biraz batar!

Van Gölü’nde iki kişinin daha cesedine ulaşıldı: Ölü sayısı 21’e yükseldi

Van’da 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 21’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gevaş ilçesindeki Altınsaç Mahallesi’nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dört sonar ve dört ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor

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