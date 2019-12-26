Van Gölü’nde göçmen teknesi battı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Yasadışı yollarla yurda giren göçmen teknesinin Van Gölü’nde battığı bildirildi. Yedi kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Van’dan aldıkları göçmenlerle kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan kaçakçıların teknesi, sabaha doğru Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Valilik, teknenin saat 02:30-03:00 sıralarında, Adilcevaz’e bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda alabora olduğunu kaydetti.

Teknede Pakistan, Bangladeş ve Afganistanlıların bulunduğu belirtilen açıklamada, olay yerinde beş, ilçe hastanesinde de iki kişinin hayatını kaybettiği dile getirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”