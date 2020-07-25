Van Gölü’nde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; can kaybı 61’e yükseldi

Van Gölü’nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; toplam sayı 61’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi’nde, 27 Haziran’da tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran’da Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürüldü. Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile sığınmacıların bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası’na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

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Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cansız bedenler kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.