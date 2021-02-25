Van Gogh’un yıllardır özel koleksiyonda yer alan tablosu ilk kez sergileniyor: 25 Mart’ta açık artırmayla satılacak

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un Fransa’nın başkenti Paris’teki bir sokak manzarasını resmettiği. 100 yılı aşkın süredir kapalı kapılar ardında olan tablosu ilk defa sergilendi.

Fotoğraf: Reuters

1887’de tamamlanan ve 1920’den beri Fransız bir ailenin koleksiyonunda yer alan ‘Scène de rue à Montmartre’ (Monmartre’da Bir Sokak Manzarası), Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 25 Mart’ta açık artırmayla satılacak.

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Eksperlerin, 8 milyon avroya (70.07 milyon lira) alıcı bulacağını tahmin ettiği eser, açık artırma tarihine kadar müzayede evinin Paris, Hong Kong ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki şubelerinde sergilenecek.

Van Gogh uzmanı Martin Bailey şunları söyledi: “Yapıldığı tarihten beri kapalı kapılar ardında olan bir Van Gogh resmini görebilmek heyecan verici. Hep özel koleksiyonlardaydı, yalnızca sahipleri ve arkadaşları görebiliyordu. Bu önemli bir sanat eseri çünkü Van Gogh’un koyu, toprak renkli resimler yaptığı Hollanda dönemi ile Fransa’daki, Provence’taki dönemi arasındaki bir geçiş dönemi resmi. Van Gogh Paris’e gittikten sonra izlenimcileri keşfetmiş ve daha fazla renk kullanmaya başlamıştı.”

1886 yılından Şubat 1888’e kadar Paris’te yaşayan Van Gogh, Paris’ten ayrılıp Fransa’nın güneyine gitmiş, 1890 yılında bu ülkede hayatını kaybetmişti.