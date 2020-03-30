Van Gogh’un tablosu, 167. doğum yıl dönümünde müzeden çalındı

Hollanda’da, ünlü ressam Vincent van Gogh’a ait bir tablo, ressamın 167. doğum yıl dönümünde, corona virüsü salgın önlemleri kapsamında kapalı olan müzeden çalındı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Singer Laren Müzesi, Vincent van Gogh’un ‘Spring Garden’ adlı tablosunun sabaha karşı çalındığını duyurdu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken müzeden başka eser çalınıp çalınmadığını belirlemek için de çalışma başlatıldı.

Müze kapanmadan önce, Rijksmuseum’la yapılan işbirliği kapsamında ‘Ruhun Aynası’ (Mirror of the Soul) adı verilen bir sergiye ev sahipliği yapıyordu. Endonezya doğumlu Hollandalı Jean Toorop ve Hollandalı Piet Mondrian’ın aralarında olduğu sanatçıların eserleri sergileniyordu.