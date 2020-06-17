Van Gogh ve Gauguin’in genelev ziyaretlerini anlattığı mektup 1 milyon 615 bine satıldı

Vincent van Gogh ve Paul Gauguin Fransa’da kaldığı sırada Fransız Emile Bernard’a yazdığı mektup açık artırmayla satıldı.

Fotoğraf: Reuters

İki ressamın genelev ziyaretlerini ve sanatın geleceği üzerine düşüncelerini yazdığı mektup Vincent Van Gogh Vakfı tarafından 210 bin avroya (yaklaşık 1 milyon 615 bin) satın alındı.

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1888 yılında kaleme alınan mektup Van Gogh ve Gauguin’in, Fransa’nın Arles kentinde birlikte kalıp çalıştığı günlerde yazılmış.

Mektupta birkaç geneleve gittiklerini anlatan Van Gogh, ilerleyen günlerde çalışmak için sık sık gideceklerini belirtiyor.

Vincent Van Gogh Vakfı mektubun bir müzenin elinde bulunmayan sanatçıya dair en önemli belge olduğunu belirtti. Mektup ayrıca Van Gogh’un Gauguin’le birlikte yazdığı tek mektup olma özelliği taşıyor.

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Gauguin ve Van Gogh Arles şehrinden yaklaşık iki ayı birlikte geçirmiş. 1-2 Kasım tarihli mektup Van Gogh’un kulağını kesmesinden yalnızca birkaç hafta önce yazılmış. Sonrasında Gauguin, Arles şehrinden ayrılmış.

Mektubun bu yıl içinde Hollanda’daki Van Gogh Müzesi’nde sergilenmeye başlaması planlanıyor.