‘Van Gogh eseri’ isteyen Trump çiftini reddeden müze: ‘Amerika’ adlı altın klozeti verelim

Beyaz Saray’ın Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın rezidans bölümüne asılmak üzere Van Gogh tablosunu kiralama talebinde bulunduğu, ancak müzenin talebi reddederek yerine bir altın klozet önerdiği belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, geçen eylül ayında Beyaz Saray, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un ‘Karlı Manzara’ tablosunu kiralamak üzere Guggenheim Müzesi ile temasa geçti.

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Müzenin küratörü Nancy Spector, Beyaz Saray’ın talebini geri çevirirken yerine müze envanterindeki ’18 karat altından yapılmış ve çalışır halde olan klozeti’ önerdi.

Sanatçı Maurizio Cattelan’ın eseri olan ‘Amerika’ adlı altın klozet, bir yıl boyunca Guggenheim Müzesi’nin bir tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına açılmıştı. Eserin ABD’deki ‘israfı ve yozlaşmayı’ tasvir ettiği belirtiliyordu.

Küratör Spector, Beyaz Saray’a gönderdiği yanıtta “Eğer Başkan ve First Lady ilgilenirlerse eseri Beyaz Saray’a ödünç verebiliriz. Sanatçı eserini uzun süreli olarak ödünç vermeyi kabul ediyor. Oldukça değerli ve nadide bir eser. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz” dedi.

Guggenheim Müzesi’nin sözcüsü Sarah Eaton, haberi doğruladı ancak henüz Beyaz Saray’dan herhangi bir yetkili konuyla ilgili görüş vermedi.