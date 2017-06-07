Van der Wiel’i dolandırmakla suçlanan menajere ‘destek vakti’: Benzema’yla Fatih Belediyesi’nin iftarına katıldı 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2016’da işten atılan 1 milyon 520 bin 282 kişi işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yaptı. Başvuranlar arasındaki 30 bin 912 kişi, 10-50 bin lira arası maaş alan yöneticilerden oluştu.