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Van der Wiel’i dolandırmakla suçlanan menajere ‘destek vakti’: Benzema’yla Fatih Belediyesi’nin iftarına katıldı 


Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel’in dolandırıcılıkla suçladığı B4L adlı organizasyon şirketinin ortaklarından menajer Ümit Akbulut, Real Madrid’in Fransız golcüsü Karim Benzema’yı İstanbul’a getirdi.

Fotoğraf: twitter.com/FatihBelediye

DHA’nın haberine göre Benzema’yı Atatürk Havalimanı’nda karşılayan Akbulut, “Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul’a geldi” dedi.

Fatih Belediyesi’nin Haseki Sultan Külliyesi’nde düzenlediği iftara katılan Benzema ve Akbulut, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’le birlikte objektiflere poz verdi.

Real Madrid’in Fransız golcüsü, Lyon forması giyen ve Fenerbahçe’yle anlaştığı öne sürülen Mathieu Valbuena’ya şantaj suçlamasıyla yargılanıyor.

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