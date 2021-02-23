Van Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li beş vekil hakkında soruşturma başlattı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li beş milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: TRT Haber

AA’nın haberine göre başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’ün Van’da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak’ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

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Beş isim hakkında, ‘Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatan başsavcılık dosyaları ‘görevsizlik’ kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi.