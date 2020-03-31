Van başsavcılığı: M Tipi Kapalı Cezaevi’nde isyan ya da yangın yok

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki cezaevinde herhangi bir isyan ya da yangının yaşanmadığını bildirdi.

Fotoğraf: vanmtipi.adalet.gov.tr/

İHA’da yer alan habere göre, yazılı açıklama yayınlayan savcılık, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda isyan çıktığı, bunun sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğuna dair haberlerin paylaşıldığını ifade etti.

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Savcılığın açıklamasında şöyle dendi: “31 Mart 2020 tarihinde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bizzat yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemede haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durumun söz konusu olmadığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur.”

Van Barosu da savcılığın açıklamasında olduğu gibi cezaevinde bir isyan ya da yangının olmadığını, yalnızca yeni infaz düzenlemesinin protesto edildiğini belirtti.