Valiyle gazetecilerin Azez pazarlığı: ‘Vatan millet lehine yayın yapıyorlar, alalım’

‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken Azez’e geçip haber yapmak isteyen FOX TV önce engellendi; valinin basın danışmanı araya girince ‘sorun çözüldü.’

Kanalın ana haber sunucu Fatih Portakal’ın Twitter’daki paylaşımına göre FOX TV ekibi, Suriye’deki Azez bölgesine girerek harekat hakkında haber yapmak istedi. Ancak Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, gazetecilerin Azez’e geçmelerine izin vermedi.

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Daha sonra valinin basın danışmanı Nuri adındaki bir kişi devreye girerek valiyi ikna etti: “Son günlerde vatan millet lehine yayın yapıyorlar, alalım.”

Gazeteciler, bu sözlerin ardından sınırdan geçip Azez’e girebildi.

#KilisValisi bizimkileri #Azez’e sokmak istememiş. Danışmanı #NuriBey dedi.Aynı #NuriBey devreye girip,“son günlerde vatan millet lehine yayınyapıyorlar, alalım” demiş. Pardon beyler yurdumuza olan sevgimizi saygımızı hiç sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız da.Sonunda biz de girdik. — fatih portakal (@fatihportakal) January 24, 2018

Birçok gazeteci bugün Azez’den canlı yayın yapıp haber geçiyor.