Valilikten ‘Pride’ filmine OHAL gerekçeli süresiz yasak

Ankara’da Komünist LGBT’ler topluluğunun düzenlemek istediği film gösterimi, valiliğin OHAL gerekçeli yasaklama kararı nedeniyle gerçekleşmedi.

Topluluk, bugün Çankaya ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da ‘Pride’ (Onur) adlı film gösterimi düzenleyeceğini duyurdu.

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Ancak valilik, etkinlikten saatler önce film gösterimini yasakladı.

Valiliğin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

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Valilik, İl İdaresi Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Olağanüstü Hal Kanunu’nu gerekçe göstererek etkinliği yasakladı.

Açıklamada ” (…) 28.06.2018 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ve Çankaya ilçesi Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu Valiliğimizce yasaklanmıştır” dendi.

‘Film gösteriminden korkuyorlar’

Komünist LGBT’ler topluluğu, yasak kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bugün, 28 Haziran 2018 Perşembe, Ankara’da saat 19.30’da Onur Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz Pride (Onur) film gösterimi, etkinliğe bir saat kala Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Bu yasak, seçimlerde tazelenen ‘istikrar’ın neye benzediğini bir defa daha gösterdi. Kurulu düzenin Ankara’daki ilk icraatı bir LGBT etkinliğini yasaklamak oldu.

Zamanında kendi sahte LGBT oluşumunu kuran AKP düzeninin gerçek yüzü budur: Onur’u yasaklamaya kalkmak! Tüm dünyada Onur Haftası etkinlikleri yapılmaktayken, Türkiye’nin başkentinde il idaresi, bir film gösterimini engelleyecek kadar gericileşmiştir. Valilik film gösteriminden bile korkar hale gelmiştir. Gericiliğini defalarca yasaklarla ispatlamış olan Ankara Valiliği, etkinlikleri, toplantıları engellemek için baskılarını şiddetlendirmekten başka yöntem bulamamakta, yine de örgütlenmemize engel olamamaktadır. Düzenlemek istediğimiz film gösteriminin ‘toplumsal duyarlılıklar’ nedeniyle tepki toplayacağını ve provokasyona neden olacağını hatta halkı kin ve nefrete sürükleyeceğini ve tahrik edeceğini iddia eden valilik, LGBT’lerin toplumun bir parçası olarak eşit yurttaşlar olduğunu bir kere daha göz ardı etmektedir.

Bu yasaklamalarla ne toplumsal barış ne de kamusal düzen sağlanabilir! Kamusal alan, valilikçe işaret edilen ‘duyarlı kesimin’ tekelinde olamaz! Unutmamalı ki, kimsenin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsel kimliği üzerinden eşit yurttaşlık talebini yasaklanamaz! Halk sağlığı için cinsel kimliklerden bağımsız herkese eşit yaklaşılmalıyken ve toplumda homofobinin ve transfobinin yok olması için asli görev üstlenmesi gereken devletken, yaşananlar bunun tam tersini göstermektedir. Eşit bir yaşam, eşit haklar, cinsiyete, cinselliğe dayalı sömürünün olmadığı bir dünya için mücadele veren LGBT’lerin Onur Haftası’nın AKP düzenini rahatsız etmesi şaşırtıcı değildir. Fakat bu yasakların hesabının sorulacağı gün gelecektir. Böylesi yasaklarla eşitlikçi bir yaşam talebinin önüne geçilebileceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Eşit yurttaşlık talebi için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu düzen değişecek! Sınıfsız, cinsiyetsiz, aydınlık bir düzen kurulacak!”